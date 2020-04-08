Oğlunu öldürüp, intihar etti

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Ç.(47) tartıştığı oğlu Cem Ç. (22) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.<br>Olay, öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1810. Sokak´ta meydana geldi. Sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan Feyzullah Ç. ile oğlu Cem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Feyzullah Ç. evden çıkan Cem Ç.´nin üzerine 4´üncü kattaki evinin penceresinden tabanca ile 7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Cem Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Feyzullah Ç., bu kez silahı başına dayayıp, tetiği çekti.<br>Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Feyzullah Ç. ile oğlu Cem'in yaşamını yitirdikleri belirlendi.<br>Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-04-08 16:05:06<br>
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