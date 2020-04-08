Evden çıkamayınca zabıta görevlisi aracılığıyla bağış yaptı 

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 65 yaşında olduğu için evinden çıkamayan Ramazan Çiftçi, yardım istediği zabıta ekibine bin TL vererek, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı.<br>Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Ramazan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak istedi. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaşında olduğu için sokağa çıkamayan Ramazan Çiftçi, Darıca Belediyesi'ni arayarak kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istedi. Zabıta memurları, Ramazan Çiftçi'nin evine giderek tutanakla aldığı bin TL'yi bankaya yatırdı. Zabıta memurları, işlemlerin ardından aldıkları dekontla birlikte Ramazan Çiftçi'nin evine geri döndü. <br>Bağış dekontunu teslim eden zabıta memurlarına teşekkür eden Ramazan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, askerimize, polisimize herkese teşekkür ediyorum. Memleketimizin bekçiliğini yapıyorlar. Allah razı olsun, bir tek emekli maaşım var, bu parayı da oradan verdim." dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-08 19:27:19<br>

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