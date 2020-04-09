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İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime başlayacak

İHA

İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime başlayacak

İzmit Belediyesi, korona virüsün etkileyeceği düşünülen tarımsal üretim için harekete geçerek belediyeye ait tarım arazilerinde kendi imkanlarıyla ekime başlayacak.
İzmit Belediyesi, korona virüs nedeniyle kentte artan gıda talebinin karşılanmasına destek olmak amacıyla tarımsal üretim faaliyetlerini arttırıyor. Yaşanan pandemiden dolayı tarım sürecinde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı önlem almayı hedefleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait tarım arazilerinde ekim yapılması için harekete geçti. Başkan Hürriyet, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarıyla telekonferansla yaptığı görüşmede, virüs nedeniyle kentte artan gıda talebine destek olmak amacıyla belediyeye ait tarım arazilerini gıda ihtiyacını karşılamak için işleme kararı aldı. Alınan karar sonrasında belediyeye ait olan tarım arazilerinde kısa sürede ekim işlemlerinin başlaması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Korona virüs şu anda toplum sağlığına direkt olarak etki ediyor. Ama bunun dolaylı etkileri de yakında kendisini göstermeye başlayacak. Biz de bu sıkıntı daha ortaya çıkmadan ve ileriyi düşünerek hareket ediyoruz. Bu zor günlerde halkın sağlıklı ürünlere kolayca ulaşması giderek zorlaşabilir. Bunun yanı sıra çiftçi ve üreticilerin süreçten olumsuz etkilenmesi de olası bir ihtimal olarak duruyor. Biz de bu etkiyi en aza indirmek için İzmit Belediyesi olarak ziraat odalarıyla da istişarelerimizi sürdürüyor ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Önümüze çıkacak engelleri, ileriyi görerek sorun olmaktan çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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