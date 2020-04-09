Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor

Kartepe Ataveler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında tezgah açan esnaflar ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebzemeyve tezgahı kurdular.

Kartepe Ataveler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için esnaf tarafından ücretsiz sebzemeyve tezgahı hazırlandı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde dar gelirli vatandaşlar ihtiyaçlarını kurulan tezgahtan karşıladılar, alışverişe giden Kartepeliler’in de gönüllü olarak destek olduğu askıda sebzemeyve tezgahında bir çok ihtiyaç sahibi faydalandı.

Öte yandan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında incelemelerde bulunup, Covid19 ile ilgili önlemleri yerinde kontrol etti. Pazar ziyareti sırasında esnafın ihtiyaç sahiplerine yönelik kurdukları tezgahı görünce teşekkür eden Başkan Kocaman, “Pazarcı esnafımız Uğur’un nezdinde tüm pazarcı esnaflarımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Bu uygulama diğer pazarlarımızda da yapılacak. Devlet Millet el ele gönül gönüle bu süreci birlikte atlatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu iyilik halkasını biraz daha büyütmek için bizde Kartepe Belediyesi olarak salgın süresince pazarda tezgah açan hiçbir esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Bu çalışma zaten gündemimizdeydi böylelikle de duyurmuş olalım inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.