Başkan Şayir, kolunu ve bacağını kaybeden vatandaşın yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Şayir, kolunu ve bacağını kaybeden vatandaşın yüzünü güldürdü

İHA

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iş kazasında kolunu ve bacağını kaybeden Yılmaz Sarıcayır'a vermiş olduğu sözü tutarak eskiyen protezlerini yeniletti.

Başkan Şayir, kolunu ve bacağını kaybeden vatandaşın yüzünü güldürdü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iş kazasında kolunu ve bacağını kaybeden Yılmaz Sarıcayır’a vermiş olduğu sözü tutarak eskiyen protezlerini yeniletti.
Diliskelesi Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz Sarıcayır adlı vatandaş geçtiğimiz yıllarda geçirmiş olduğu iş kazası sonucu iki kolu ve bir bacağını kaybetmişti. Kolları ile bacağına doktorlar tarafından protez takılan vatandaşı bir süre önce ise Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir evinde ziyaret etti. Sarıcayır, Başkan Şayir’e kendisine takılan protezlerinin kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek yenilenmesi hususunda destek talep etti.
Başkan Şayir, Yılmaz Sarıçayır’ın bu isteğine duyarsız kalmayarak, önceki gün Sarıçayır’ın istediği protez kol ve bacak getirterek hediye etti. Başkan Şayir’in hediye ettiği yeni protez kol ve bacaklarını takan Yılmaz Sarıçayır, oldukça mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Konuyla ilgili Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay'da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özay, yaptığı paylaşımda "Mahalle sakinlerimizden Yılmaz Sarıçayır, amcamız yıllar önce geçirdiği iş kazası sonucu iki kolu ve bir bacağını kaybetmişti. O dönem takılan protezler iyice deforme olup işlevini yitirmişti. Belediye başkanımız Sayın Hamza Şayir'e durumdan haberdar ederek kendisini evinde de ziyaret edip bizzat ilgileneceğini söyleyerek gerekenin yapılması için talimat verip takipçisi de oldu. Yılmaz amcamıza bu gün protezler test edilip teslim edildi. Dilovası Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şayir Başkanımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapı kapı gezip on binlerce maske dağıttılar
YEREL HABERLER Kapı kapı gezip on binlerce maske dağıttılar
Kocaeli'de koronavirüsle mücadelede, psikososyal destek hattı
YEREL HABERLER Kocaeli'de koronavirüsle mücadelede, psikososyal ...
İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme imzalandı
Başkan Büyükakın, “Sağlık ordumuza minnettarız”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Sağlık ordumuza minnettarız”
Başkan Çiftçi’den gençlere mektup
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi’den gençlere mektup
İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı
Kocaeli’de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Kocaeli’de haksız fiyat artışına izin verilmeyecek
Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor
Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor
(Görüntülü) Kocaeli'ne denizden giriş- çıkış yasaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'ne denizden giriş- çıkış ...
(Görüntülü) KOCAELİ'DE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ'DE KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ
İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime başlayacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime ...
Kocaeli’ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı
Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
YEREL HABERLER Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve ...
Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır Bakliyat üreticileri Türkiye'ye 2 yıl yetecek stoklarının olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ...
(Görüntülü) Kocaeli'de drone ile koronavirüs tedbiri başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de drone ile koronavirüs tedbiri ...
(Görüntülü) Evden çıkamayınca zabıtayı çağırıp bağış yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayınca zabıtayı çağırıp bağış ...
(Görüntülü) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kolonya paketlerini tanıttı (DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ...
Kocaeli'ne denizden giriş- çıkış yasaklandı 
YEREL HABERLER Kocaeli'ne denizden giriş- çıkış yasaklandı 
Kocaeli´de drone ile koronavirüs tedbiri başladı
YEREL HABERLER Kocaeli´de drone ile koronavirüs tedbiri başladı
Evden çıkamayınca zabıta görevlisi aracılığıyla bağış yaptı 
YEREL HABERLER Evden çıkamayınca zabıta görevlisi aracılığıyla bağış ...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
YEREL HABERLER Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya ...
Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybeden 3 genç son ...
Başkan Hürriyet, meclis üyelerini bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, meclis üyelerini bilgilendirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X