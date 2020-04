Başkan Çiftçi’den gençlere mektup

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, evden dışarı çıkması yasak olan gençlere kitapla birlikte mektup gönderiyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan sonra, “Okumak sizden, kitap bizden” kampanyası ile evlerine kitap gönderdiği gençlere de bir mektup yazdı. Gençlerden evde kaldığı zamanlarını iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Çiftçi, vefa destek ekibi ile gönderdiği mektupta şunları yazdı: ” Geleceğimiz olan sizlerin evde geçirecekleri vakti değerli hale getirmek için biz de bir çalışma yaptık. Gençlerimiz için kitaplarımız, çocuklarımız için etkinlik setlerimizi hazırladık. Bu zamanları evinizde kitap okuyarak ve etkinlikler yaparak geçirmek emin olun sokağa çıkmanızdan çok çok daha faydalı olacaktır. Bizler bilgi evlerimizde, çocuk kulüplerimizde, gençlik merkezimizde ve spor salonlarımızda sizlerle birlikte olmayı çok sevmiştik. Ama eğitim kurumlarımız zorunlu olarak kapalı olsa da gönlümüzün kapıları size her daim açıktır. Zira tüm gayretimiz gençlerimizi sadece maddi anlamda yetiştirmek değil; zihinsel gelişiminize de katkı sağlamak, gençlere sorumluluk vermek, genç kardeşlerimizin önlerini açmaktır. Sizler yeter ki yürüyün, yılmadan, yorulmadan çalışın. Yaptığınız her işte o güzel tavsiye ile ‘Okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin.’ Sizler bu ülkenin geleceğini avuçlarınızda ve yüreklerinizde taşıyorsunuz. Bu yüzden elinize aldığınız her kitap, zihninize kazınan her bilgi, yüreğinize dokunan her söz bu ülkenin geleceğinin tohumları olacaktır. Geçirmekte olduğumuz bu zor günlerde Belediyemizin 0554 771 99 11 numaralı iletişim hattı ile gönül yolundaki irtibatımız her zaman açıktır Kitap talebiniz olduğunda dilediğiniz saatte bize ulaşmak için bu numarayı arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.”

