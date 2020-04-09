Başkan Büyükakın, “Sağlık ordumuza minnettarız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sağlık çalışanlarımız, belirlenmiş olan noktalarda evlerine gitmeden barınabilecekler. Tüm ihtiyaçları orada karşılanacak.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mesai kavramı gözetmeden mesleğini özveriyle yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Büyükakın, “İnşallah hep birlikte el ele verip ve tedbirlere sıkı sıkıya uyup bu karantina ve evde kalma süresini olabildiğince kısaltacağız. Sağlık çalışanlarımızın hem moral hem de diğer imkânlar açısından desteklenmesine en başından beri güçlü bir şekilde çalışıyoruz, emek veriyoruz. Daha iyi nöbet tutabilmeleri için meyve, kuruyemiş gibi ikramlarımızı sağlık çalışanlarımıza ulaştırarak moral vermeye çalışıyoruz” dedi.

Pandemi hastanelerinde çalışan görevlilerimizin bulaşıcı hastalığın riskini evlerine taşımamaları için onların ayrı bir noktada konaklatılması ihtiyacına dönük adım attıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Sağlık çalışanlarımızın bu merkezlerde tüm yeme içme, temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması için valiliğimizle görüştük ve bir karar aldık. Bu karar kapsamında sağlık çalışanlarımız belirlenmiş olan noktalarda evlerine gitmeden barınabiliyorlar. Tüm ihtiyaçlarını orada karşılıyoruz. Birinci derecede risk altında olan sağlık çalışanlarımıza çok değer veriyoruz. Diğer kamu görevlilerinin riskine yönelik de maske, eldiven ve temizlik maddesi gibi desteklerimizle onları korumaya çalışıyoruz. Korona virüsle mücadelede sağlık ordumuzun tüm üyeleri başta olmak üzere sahada görev yapan herkese minnettarız” diye konuştu.

Salgınla mücadele esnasında vatandaşların morallerinin yüksek olması gerektiğini de belirten Başkan Büyükakın, “İnşallah hep birlikte el ele verip ve tedbirlere sıkı sıkıya uyup bu karantina ve evde kalma süresini olabildiğince kısaltacağız. Tüm kamu çalışanlarına, bu konuda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve Büyükşehir Belediyemize ait merkezlerde maske üreten, dezenfektan çalışmalarını yapan ve böyle zor zamanda görevleri aksatmadan yürütmeye çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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