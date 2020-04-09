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Belediye başkanı, sokakta maske dağıttı

DHA

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokak sokak gezerek, halka maske dağıtıp, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde muhtar Kenan Demirbaş ile beraber sokak sokak dolaşarak, ilçe halkına maske dağıttı. Başkan Bıyık, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, ''Bu zor günlerde tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kapı kapı dolaşıp, maske dağıtımı...

Belediye başkanı, sokakta maske dağıttı

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokak sokak gezerek, halka maske dağıtıp, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında bulundu.<br>Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde muhtar Kenan Demirbaş ile beraber sokak sokak dolaşarak, ilçe halkına maske dağıttı. Başkan Bıyık, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, ''Bu zor günlerde tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı kapı kapı dolaşıp, maske dağıtımı gerçekleştirerek, vatandaşı zorunlu olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle dünyada maske savaşlarının yaşandığı bu dönemde devletimiz, vatandaşlarımıza maske dağıtımında bulunuyor. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-09 14:54:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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