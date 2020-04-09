Derince´de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince´de bir imalathaneye baskın düzenledi. İzin ve ruhsatı olmadan üretim yapılan imalathanede 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN<br>2020-04-09 15:31:47<br>

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