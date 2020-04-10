Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş 

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.´yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. ifadesinde, eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi. <br>Olay dün öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi´nde bulunan 5 katlı binanın 4´üncü katında yaşandı. Tersane işçisi Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Mustafa Y. yatak arasına sakladığı baltayı alıp, eşinin boynuna vurdu.<br>Kiraz Y. olay yerinde yaşamını kaybetti. Mustafa Y. ise talihsiz kadının cesedini, koltuğun <br>altındaki sandığa koydu. En büyüğü 13 yaşında olan 3 çocuğunun odalarında olduğu sırada annelerini öldüren Mustafa Y., kanları temizledi. Gece yarısı da polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polisin bulduğu ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. <br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´nde gözaltına alınan Mustafa Y. ifadesinde, telefonla bir kişiyle konuşurken duyduğu eşini, kendisini aldattığından şüphelenip öldürdüğünü anlattı. Mustafa Y. emniyetteki işlemlerin ardından `kasten öldürme´ suçundan Gebze Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-10 11:23:20<br>
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