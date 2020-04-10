Engelli öğrenci biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

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Kocaeli’de zihinsel engelli özel öğrenci, biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanlığının başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan engelli öğrenci, sergilediği davranış ile örnek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi olan 22 yaşındaki zihinsel engelli Musa Ataş, biriktirdiği 81 TL’yi Cumhurbaşkanlığının başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı. Ataş, korona virüs salgını süresince biriktirdiği paranın tamamını yardım kampanyasına bağışladığını söyledi.

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