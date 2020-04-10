Gebze’de çelik boru hattı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze bölgesindeki boru hattının 1300’lük çelik boru hattına deplase inşaatı çalışmalarının ilk bölümünü bitirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze bölgesinde 1998 yılında imalatı yapılmış boru hattının 1300’lük çelik boru hattına deplase inşaatı çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı. Gebze bölgesinde uzun yıllardır kullanılan ve aynı zamanda Gebze ile birlikte Çayırova ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan son zamanlarda sık ve ani arızalara neden olan CTP boruları, bin 300 mm çelik boru hattı ile yenilenerek devreye alınma aşamasına geldi. 4 milyon 902 bin 300 TL ihale bedeliyle gerçekleştirilen proje kapsamında bin 450 metre uzunluğunda çelik boru ile birlikte 1 vana,2 vantuz ve 1 tahliye odası imalatları tamamlandı.

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