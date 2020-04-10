Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldüren Mustafa Yıldırım, sevk edildiği adlieyede, nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-10 14:37:34<br>
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