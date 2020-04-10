31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı. <br>Kartepe ilçesinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunanlara kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında başkasına ait kimlik veren M.A.'nın 3 ayrı silahla yağma suçundan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-10 17:52:29<br>

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