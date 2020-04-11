Kocaeli sessizliğe büründü

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, koronavirüs salgını nedeninin önlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından cadde ve sokaklar ile meydanlar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kocaeli'de sessizlik hakim oldu. Kentte, cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken, her gün on binlerce aracın geçiş yaptığı D-100 Karayolu'nda da çok az sayıda araç görüldü. Kentin merkezi bölgelerinde kontrol noktası kuran polis ekipleri, yasağa uymayanlara yönelik denetim yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-11 10:29:17<br>

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