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İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor

İHA

İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla belediyeye ait arazilerde üretim planını hayata geçiriyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm Dünya’da hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgınının ileriki dönemlerde kenti minimum seviyede etkilemesi adına üreten kent projesi için düğmeye bastı. Buna göre İzmit’in tarım arazilerinde sebze bahçeleri kurulacak, antioksidan hazinesi aronya meyvesi yetiştirilecek, arıcılığa teşvikle bal ormanları hayata geçirilecek, hayvancılığı desteklemek için yem bitkileri yetiştirilecek son olarak sera ve fidan üretimi yapılacak.
İzmit’i üreten bir kent haline getirecek projenin ilk adımlarının atıldığı ve Başkan Hürriyet’in öncülüğünde İzmit Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatör Hakan Özkum, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Polat, Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Özgür Yılmaz, Kocaeli Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Pınar Atabay ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan katıldı. Toplantıda İzmit’i üreten kent haline getirmek ve kendi kaynaklarıyla halka yetebilen bir belediye haline dönüştürmek için ilk etapta üretime başlanması gereken ürünler masaya yatırıldı.
Uzun yıllardır kullanılmayan belediyeye ait tarım arazilerinde hangi ürünlerin yetiştirilebileceğine dair ziraat mühendisleriyle testlere başlayan Başkan Hürriyet, alanında uzman kişilerle yaptığı uzun soluklu görüşmelerin ardından üretim için ana planı belirledi. Belediyeye ait tarım arazilerini üretime açmaya hazırlanan Başkan Hürriyet, bir taşla birden çok alanda fayda sağlayacak. Başkan Hürriyet’in yeni üretim planlamasıyla İzmit ekonomik ve sosyal kalkınmada üreten kent modeline dönüşecek.
İlk olarak sebze bahçeleri planını hayata geçirecek olan Başkan Hürriyet, korona virüs sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında kendi ürettiği ürünleri çiftçiler, esnaflar ve halk için temin edecek. Salgının oluşturduğu ekonomik buhranı hafifletmek amacıyla üretime aralıksız devam edecek olan İzmit Belediyesi, bulunması zorlaşacak olan sebze ürünlerinin piyasadaki fiyatlarının artmasıyla, kendi ürettiği ürünleri halkla buluşturacak.
İzmit Belediyesi’nin bir diğer üretim planı, antioksidan etkisiyle dünyada nam salan ve süper meyve olarak adlandırılan aronya bitkisinin yetiştirilmesi üzerine kuruldu. Komşu il Yalova’da yetiştirilmeye başlanan ve benzer iklim şartlarına sahip İzmit’e de uyum sağlayacağı düşünülen aronya bitkisi için girişimler başlatıldı. Bitkinin yetişebileceği belediye ait tarım arazilerindeki testler tamamlandıktan sonra aronya tohumlarının iklim şartlarına ve toprağa uyumuna bakılarak üretimine başlanacak.
Ekolojik sistemin en büyük denge unsurlarından biri olarak gösterilen arıları korumak ve önemli bir besin kaynağı olan bal üretiminde arıcılığı desteklemek amacıyla İzmit Belediyesi ‘Bal Ormanları’ projesini hayata geçiriyor. Başkan Hürriyet, arılar için nektar ve polen kaynağı olan bitki yoğunluğunun yer aldığı belediyeye ait arazilerde arıcılık faaliyetlerinin başlatılacağını duyurdu. Bal ormanlarının kent istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.
Başkan Hürriyet’in ana üretim planında yer alan bir diğer proje ise hayvancılığı desteklemek amacıyla yem bitkilerinin yetiştirilmesi oldu. Hayvancılığın kanayan yarası haline gelen ve fiyatları sürekli artan yem bitkilerini belediye bünyesinde yetiştirilmesi besicileri ekonomik anlamda oldukça rahatlatacak. Besicilerin ve çiftçilerin üretimde yalnızlaşmaması için yem bitkilerinin yetiştirilmesine destek verecek olan İzmit Belediyesi, tarım ve hayvancılığı katkı sunacak.
Başkan Hürriyet’in ana üretim planında son olarak sera ve fide üretimi yer aldı. Hem üretimin hem üreticinin destekleneceği bu proje ile üreticiden aldığı ürünü halkla buluşturan esnafta rahat bir nefes alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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