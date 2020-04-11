Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri değerlendirdi

Sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ekibiyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Devletimizin aldığı sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçemizde temel ihtiyaçların aksamadan hemşehrilerimize verilmesi noktasında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İç işleri Bakanlığı tarafından alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından ekibini acil toplantıya çağırdı. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Gebze’de alınacak tedbirleri değerlendiren Başkan Büyükgöz, “Devletimizin aldığı sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçemizde temel ihtiyaçların aksamadan hemşehrilerimize verilmesi noktasında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Değerli hemşehrilerimizden endişeye mahal vermeden sokağa çıkma yasağına riayet etmelerini rica ediyorum” dedi.

Öte yandan Gebze Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve diğer iletişim kanallarından gelen hizmet talepleri, ilgili müdürlükler tarafından anında çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda gelen bir temizlik talebini değerlendiren belediye temizlik ekipleri, şikayet konusu yerde çalışma yaparak vatandaşların talebini yerine getirdi. Çevreye gelişi güzel atılan çöplerin çevre ve insan sağlığını tehdit edebileceğini dile getiren temizlik ekipleri, konuyu kendilerine aktaran sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşların duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de sokak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılama adına hayvanların bulunduğu noktalara düzenli olarak kuru mama ve su bırakarak ihtiyaçlarını gideriyor.

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