Sokak sokak gezip vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyorlar Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı: “Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokak sokak gezip vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyorlar Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı: “Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürüyoruz”

İHA

Kocaeli'de fırıncılar, sokak sokak gezerek evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyor. Vatandaşların endişelenmemesini söyleyen Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Sokak sokak gezip vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyorlar Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı: “Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürüyoruz”

Kocaeli’de fırıncılar, sokak sokak gezerek evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyor. Vatandaşların endişelenmemesini söyleyen Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 şehir arasında yer alan Kocaeli’de, vatandaşların ekmeği evine gidiyor. İlde bulunan fırıncılar, araçları ile sokak sokak gezerek vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyor. Fırınlara giden vatandaşlara ise ekmek satışı yapılmıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, araçları ile vatandaşlara ekmek ulaştırdıklarını belirterek, vatandaşların ekmek üretimi ile ilgili endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

“Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz”
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Sarı, “Yasağın ilan edilmesi ile biz arkadaşlarımızla acil olarak toplantı yaparak, fırıncı arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Üretimimiz gece itibari ile arttırarak devam ettirdik. Çünkü, insanlarda ister istemez bir kaygı oluşuyor. İki ekmek tüketen, 3 ekmek aldı. Biz de bunun için imalatımızı arttırdık. Sabah itibari ile de satışlarımızı fırınlardan değil, araçlarımızla evlerine götürerek teslim ettik. Ben kendi firmamda 4 araçla dağıtım yapıyorum. Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz. Akşama kadar bu devam edecek. Şu ana kadar gelen taleplere yüzde 90 oranında ulaştık. Ama yüzde 10’luk bir aksaklık vardır. Ama bunları akşama kadar gidereceğiz. ‘Ekmek siz kalacağız’ diye bir endişeleri olmasın. Biz üretime devam ediyoruz. Pazartesi günü de yaşam zaten normale dönecek” dedi.

“Bu konuda zaten mağdur olacağımızı düşünmüyorduk”
Ekmeksiz kalmayan vatandaşlar da hayata yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fırıncılar tarafından getirilen ekmeği evinin önünden teslim alan Emre Hoş isimli vatandaş, “Görevli arkadaşlar ekmek getirdiler. Yardımcı oldular. Bu konuda zaten mağdur olacağımızı düşünmüyorduk. Devletimiz elbette ki duruma el atar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri ...
Başhekim dışarıya çıkanlara tepki gösterdi: "Böyle hastalanıp yanıma gelme" Doç. Dr. Mustafa Güneş: "Verilen emekler adına isyan ediyorum"
YEREL HABERLER Başhekim dışarıya çıkanlara tepki gösterdi: "Böyle ...
(Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma sessizliği (DRONE İLE BİRLİKTE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma sessizliği (DRONE ...
Kocaeli sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kocaeli sessizliğe büründü
Mehmet Ali Paşa’da 2 geçici güzergah oluşturuldu
YEREL HABERLER Mehmet Ali Paşa’da 2 geçici güzergah oluşturuldu
İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor
Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ...
İzmit Belediyesi Kütüphanesi dijital ortamda açıldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Kütüphanesi dijital ortamda açıldı
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’de boş kalan kent havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe ...
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler, doğal gaz dağıtım aracını polis sanınca büyük panik yaşadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler, doğal gaz ...
(Görüntülü) Kocaeli?de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli?de sokağa çıkma yasağını duyanlar ...
(Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar ...
Kocaeli´de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)
YEREL HABERLER Kocaeli´de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve ...
Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ...
Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve ...
Herkesin merak ettiği “Mukaddes Hanım Teyze” Kocaeli'de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Herkesin merak ettiği “Mukaddes Hanım Teyze” ...
(Görüntülü) Doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis sanan gençler kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis ...
Sokağa çıkma yasağı sonrasında halk fırın ve marketlere akın etti Kocaeli'de ekmek fırınları önünde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı sonrasında halk fırın ve ...
Gençlerin doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis sanarak kaçtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Gençlerin doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis ...
31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol ...
İş yerindeki 3 boyutlu yazıcıyla siper maske yapıp hastanelere bağışlıyor
YEREL HABERLER İş yerindeki 3 boyutlu yazıcıyla siper maske yapıp ...
Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi
YEREL HABERLER Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi
Gebze’de gece yarısı dezenfekte mesaisi
YEREL HABERLER Gebze’de gece yarısı dezenfekte mesaisi
Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem
YEREL HABERLER Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X