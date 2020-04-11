Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yolda içerisinde hasta bulunan bir ambulansa tüp kamyoneti çarptı.

Kaza, 13.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi’nde rahatsızlanan bir vatandaşı alarak hastaneye gitmek üzere yola çıkan ambulansa, Kocatepe Caddesi ile Kuyu Sokak kesişiminde tüp yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonrası ambulansın hasar görmesi nedeniyle araçta bulunan hasta şahıs, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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