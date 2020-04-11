Kocaeli’de iş yerleri dezenfekte ediliyor

Kocaeli’de sokağa çıkma yasağının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık olan işyerlerinde dezenfekte uygulaması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri tüm ilçelerde açık olan eczane gibi işyerleri ve kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. 10 ekip ve 30 personel tarafından yapılan çalışmalarda eczane ve diğer açık işyerleri dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri ayrıca durak, üst geçit, köprü, yürüyüş yolu ve vatandaşların kullandığı diğer alanlarda itina ile dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri dezenfekte uygulamalarına virüs ile mücadele bitene kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.