Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi  

<br>GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından belediye ekipleri, köpekler ve kediler için mama bırakarak, kuşlara yem verdi.<br>Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Gebze'de belediye ekipleri sokaktaki hayvanları unutmadı. Belediye ekipleri sokaklarda gördükleri köpeklere mama verirken, kedi ve köpekler için oluşturulan beslenme noktalarına yem ve su bırakıldı. Camilerinin avlularında ve meydanlarda ise güvercinler için yem atılarak, hayvanların beslenmesi sağlandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-04-11 19:18:50<br>

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