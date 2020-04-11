Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi  

DHA

Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi  

<br>GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından belediye ekipleri, köpekler ve kediler için mama bırakarak, kuşlara yem verdi.<br>Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Gebze'de belediye ekipleri sokaktaki hayvanları unutmadı. Belediye ekipleri sokaklarda gördükleri köpeklere mama verirken, kedi ve köpekler için oluşturulan beslenme noktalarına yem ve su bırakıldı. Camilerinin avlularında ve meydanlarda ise güvercinler için yem atılarak, hayvanların beslenmesi sağlandı.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-04-11 19:18:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, malzeme eksiği iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, malzeme eksiği ...
Başkan Hürriyet; "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın emrinde olacak"
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet; "Zabıta ekiplerimiz ...
Kirletildiği iddia edilen derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı
YEREL HABERLER Kirletildiği iddia edilen derede herhangi bir ...
Kocaeli’de iş yerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de iş yerleri dezenfekte ediliyor
Fırın sahibi belediye başkanı ekmeği elleriyle dağıttı Sahibi olduğu fırında üretilen ekmekleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı “Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden”
YEREL HABERLER Fırın sahibi belediye başkanı ekmeği elleriyle ...
Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı
YEREL HABERLER Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı
Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi
YEREL HABERLER Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek ...
Büyükşehir zabıtası vatandaşları evlerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtası vatandaşları evlerine ulaştırıyor
Sokak sokak gezip vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırıyorlar Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı: “Vatandaşların ayaklarına ekmeklerini götürüyoruz”
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip vatandaşlara sıcak ekmek ...
Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, ekibile ilçedeki tedbirleri ...
Başhekim dışarıya çıkanlara tepki gösterdi: "Böyle hastalanıp yanıma gelme" Doç. Dr. Mustafa Güneş: "Verilen emekler adına isyan ediyorum"
YEREL HABERLER Başhekim dışarıya çıkanlara tepki gösterdi: "Böyle ...
(Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma sessizliği (DRONE İLE BİRLİKTE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma sessizliği (DRONE ...
Kocaeli sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kocaeli sessizliğe büründü
Mehmet Ali Paşa’da 2 geçici güzergah oluşturuldu
YEREL HABERLER Mehmet Ali Paşa’da 2 geçici güzergah oluşturuldu
İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor
Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası 12 ilçede denetimlere devam ...
İzmit Belediyesi Kütüphanesi dijital ortamda açıldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Kütüphanesi dijital ortamda açıldı
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kocaeli’de boş kalan kent havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe ...
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler, doğal gaz dağıtım aracını polis sanınca büyük panik yaşadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler, doğal gaz ...
(Görüntülü) Kocaeli?de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli?de sokağa çıkma yasağını duyanlar ...
(Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar ...
Kocaeli´de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)
YEREL HABERLER Kocaeli´de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve ...
Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ...
Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X