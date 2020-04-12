Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan kargo kamyonetinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 21.30 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Duygulu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir K. yönetimindeki 41 VU 400 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonet,

kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazası sonucu araç içinde bulunan sürücü Kadir K. ile yanındaki Ersin K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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