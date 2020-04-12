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Başkan Büyükgöz verilen hizmetleri sahada denetleri

İHA

Başkan Büyükgöz verilen hizmetleri sahada denetleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için adına devam eden çalışmaları sahada denetledi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının sürdüğü hafta sonu, ilçede belediye tarafından verilen hizmetleri sahada yakından takip ederek denetliyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gece yarısı yaptığı toplantıda ilçede vatandaşlara verilecek hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerin yaptığı çalışmaları sahada yakından takip ediyor.
Denetimler sırasında Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine gıda erzak kolilerini adreslerine götürerek teslim etti. İhtiyaçlarının kısa sürede kendilerine ulaştırılmasından ötürü memnun olan vatandaşlar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Vatandaşlara başka bir istek ve taleplerinin olup olmadığını da soran Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine sokağa çıkma yasağına riayet etmelerinden ve sağduyularından ötürü de teşekkür etti.
Sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev başında olan polis, jandarma ve sahadaki tüm kamu çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz ayrıca; ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, merkezi yerlerde ve tüm cadde ve sokaklarda veteriner ve temizlik işleri müdürlükleri ekipleri tarafından sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da denetledi. Başkan Büyükgöz, veteriner işleri tarafından düzenli olarak mama ve yem takviyesinin yapıldığı sokak hayvanlarını da ekiplerle birlikte elleriyle besledi.
Sahadaki başta belediye çalışanları olmak üzere görevli tüm kamu çalışanlarına sokağa çıkma yasağı günlerinde gösterdikleri üstün gayretten ötürü de teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Covid 19 virüs salgını karşısında devletimizle el ele vererek milletçe güzel bir birliktelik sağladık. İnanıyorum ki ön görülen sürede bu illetten ülkece kurtulacağız inşallah. Huzur ve sükun içerisinde yasağı evlerinde geçiren tüm Gebzeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir kez daha diyorum ki; siz evde kalın sağlıcakla kalın, Gebze Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla teyakkuz halinde sizlerin her zaman emrindeyiz. Allah’a emanet olun sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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