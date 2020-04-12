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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuk, hızla gelen aracın altında kaldı Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden çocuk, hızla gelen aracın altında kaldı Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 10 Nisan tarihinde Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 yaşındaki E.G., arkadaşıyla koşarken bir anda caddeye atladı. Bu sırada yoldan geçen H.A. idaresindeki bir hafif ticari araç, E.G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.G. aracın altında metrelerce sürüklendi. Daha sonra araç yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Direkten kopan bir parça ise yoldan geçen bir vatandaşa çarptı. Derim parçasının çarptığı vatandaş, sekerek küçük çocuğun yardımına koştu.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor
Küçük E.G., daha sonra vatandaşlar tarafından bir otomobile bindirilerek Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.G. daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen E.G.’nin ailesi ise sürücü ve aracına saldırdı. Tedavisi süren E.G.’nin ise hayat tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücü H.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“Biz deprem oldu zannettik”
Kaza anını anlatan Ömrüye Karagöz, kaza sesini duyunca deprem olduğunu zannettiklerini belirterek, “Direğin parçaları kapıya çarptı. Bize gürültü geldi. Çıktığımızda çocuk yerde yatıyordu. Sonra arkadan gelen araba aldı hemen, hastaneye götürdüler. Biz deprem oldu zannettik, kapıya parça çarpınca. Biz ne oluyor diye dışarı çıktık. Sonra baktığımızda çocuk yerde yatıyordu. Hiç hareket etmiyordu. Yakınları gelerek, çocuğa çarpan aileye saldırdılar” dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülere yansıyan olayda, küçük bir çocuğun yolun karşısına geçtiği, daha sonra arkasından E.G.’nin de yola atladığı görülüyor. Hafif ticari araç daha sonra bir anda yola atlayan çocuğa çarpıyor. Daha sonra aracın çarptığı direkten fırlayan bir parça yoldan geçen bir vatandaşa çarpıyor. Olayı gören vatandaşlar çocuğun yardımına koşuyor. Daha sonra çocuk bindirildiği bir araçla hastaneye götürülüyor. Olay yerine gelen çocuğun yakınları ise araca saldırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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