Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi 

<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, koronavirüs teşhisiyle tedavi gören bilişim teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker (42) yaşamını yitirdi. <br>Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin bilişim teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker, geçen günlerde grip şüphesiyle İzmit´te bir hastaneye gitti. Kendisine ilaçlar verilen Sait Murat Teker, durumunun kötüleşmesi üzerine Kocaeli Devlet Hastanesi´ne gitti. Koronavirüs teşhisi konulan Sait Murat Teker, İzmit Seka Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Sait Murat Teker yoğun bakıma alınırken, bu akşam yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Sait Murat Teker´in ölümü üzüntü yarattı. <br>Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Şahin Yaşlık sosyal medya hesabından, Sait Murat Teker´in koronavirüs mücadelesini yenik düştüğünü ifade ederek, "Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cenneti ala olsun inşallah. Rabbim ailesine ve eğitim camiamıza sabır versin" paylaşımında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK<br>2020-04-12 23:20:42<br>
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