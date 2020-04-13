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Kocaeli'de yasak kalktı, cadde ve sokaklar doldu

DHA

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokakları doldurdu. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit´te halk sabah saatlerinde sokaklara çıktı. Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit...

Kocaeli'de yasak kalktı, cadde ve sokaklar doldu

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokakları doldurdu. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit´te halk sabah saatlerinde sokaklara çıktı. Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-04-13 12:57:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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