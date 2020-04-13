Kocaeli'de yasak kalktı, cadde ve sokaklar doldu

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokakları doldurdu. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit´te halk sabah saatlerinde sokaklara çıktı. Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-04-13 12:57:52<br>
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