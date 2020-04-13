Başkan Büyükgöz’e birim müdürlerinden online brifing

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle sahadaki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede alınan ve sahada titizlikle uygulanan tedbirleri yakından takip ediliyor. İlçenin dört bir yanında dezenfekte, temizlik, sokak hayvanlarına mama desteği,” Alo Vefa” hattına gelen taleplerin vatandaşlara aksamadan ulaştırılması gibi hizmetlerin titizlikle yerine getirilmesi için ilgili tüm birimleri adeta teyakkuza geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sahadaki ilgili birim müdürlerinden telekonferans yöntemiyle brifing alıyor.

Veteriner işleri, temizlik işleri, zabıta ve park bahçeler müdürleriyle telekonferans aracılığıyla sahada devam eden çalışmalar hakkında istişarede bulunarak gerekli talimatları veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, virüs salgınıyla mücadelede ilçemizde aldığımız tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet eden tüm Gebzeli hemşehrilerimize bir kez daha duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.