Yasağa uymayan genç kazada öldü 

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki Enes Tek, kullandığı motosikletle kaza yaptı. Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Tek yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı. <br>Kaza akşam saatlerinde, Gebze Cumaköy Mahalllesi Fatih Caddesi´nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı dışarı çıkması yasak olan Enes Tek idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile 34 HYA 39 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Enes Tek başına aldığı darbe ile olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan arkadaşı Ufuk Uzun ise yaralandı. 112 Acil ekibi yaralanan Ufuk Uzun´a ilk müdahalede bulunarak, Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Enes Tek´in cenazesi morga kaldırıldı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-04-13 23:31:41<br>

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