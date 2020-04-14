Beyaz Kalpler’de eğitimler online ortamda devam ediyor

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bünyesinde eğitim alan ‘barista’ öğrencileri, derslerini online olarak gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okula devam sorunu yaşayan öğrencilere, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim ve öğrenim sağlıyor. Merkezdeki Barista öğrencilerinin korona virüs salgını sebebi ile evde kaldıkları süre içerisinde gördükleri eğitimleri hatırlatmak ve devam ettirmek için online dersler yapılıyor. Barista programında öğrenciler yiyecek ve içecek servisi eğitimi alıyor.

Öğrencilerin yıl içerisinde öğrendiklerini unutmaması ve yeni şeyler öğrenebilmeleri için Beyaz Kalpler’de online dersler yapılıyor. Eğitimler Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin desteklediği ve Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin eğitmenleri tarafından verildi. Yiyecek İçecek Servisi programını başarı ile bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı. Öğrencilerin evde kaldıkları süre içerisinde zamanlarını en verimli olarak değerlendirmeleri için uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.