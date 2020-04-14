Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri izinsiz olarak üretilen 30 bin 868 cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir evde izinsiz cerrahi maske üretimi yapıldığının ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda maske üretimhanesi haline getirilmiş evde yapılan aramalarda 6 adet dikiş makinesi ile izinsiz olarak üretilmiş 30 868 adet maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Evi üretimhaneye çeviren A.K. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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