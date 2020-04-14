Kaçak maske üretimi yapılan eve baskın; 30 bin 868 maske bulundu

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<br>KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, maske üretimi için evine atölyeye çeviren A.K., polis operasyonuyla yakalandı. 6 dikiş makinesinin bulunduğu evde üretilen 30 bin 868 maskeye el koyulurken, A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üreten ve stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ilçesindeki evinde izinsiz olarak cerrahi maske ürettiği belirlenen A.K.'nin evine baskın düzenlendi. Evde 6 dikiş makinesiyle dikimi yapılan 30 bin 868 maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Bunlara el koyulurken, A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Mesut ÇATAK<br>2020-04-14 13:44:27<br>

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