İzmit´te 3 katlı bina karantinaya alındı

<br>Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT´te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla karantinaya alındı.<br>İzmit Cedit Mahallesi Alp Sokak'ta yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 3 katlı binanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu´nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-14 16:10:09<br>
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