(Görüntülü) İzmit?te bir bina izolasyona alındı

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İZMİT?te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla izolasyona alındı.<br>İzmit Cedit Mahallesi Alp Sokak üzerindeki bir binada yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu?nun kararı ile 3 katlı bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına İzmit Kaymakamlığı tarafından, ?Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu?nun 27. Ve 72. Maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır? yazısı asıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit <br>2020-04-14 16:58:37<br>

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