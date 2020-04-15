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UV filtre teknolojisi Türkiye’de ilk kez Akçaray’da

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, UV filtre teknolojisini Türkiye'de ilk kez Akçaray'da uyguladı.

UV filtre teknolojisi Türkiye’de ilk kez Akçaray’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, UV filtre teknolojisini Türkiye’de ilk kez Akçaray’da uyguladı.
Kocaeli’nin şehir içi raylı sitemi olan Akçaray’da UV filtre ünitesi teknolojisi kullanılarak Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Sitemi ilk kez uygulayan Büyükşehir iştiraki olan UlaşımPark, demiryolu tarihine geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda UlaşımPark arge çalışmalarını yürüten mühendis ve teknik ekip 6 aylık süre zarfında UV filtre teknolojisini Akçaray’da denedi. Bu süre boyunca tramvaylarda çeşitli hava kalite testleri yapıldı. Yapılan hava kalite testleri ve tıbbi araştırmalar neticesinde tramvaylara UV Filtre ünitesi montajı yapıldı. UV filtre montajı ile bu sayede tramvaylar içerisindeki hava kalitesi en üst seviyeye çıkarıldı.
Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) üyesi olan UlaşımPark, diğer şehirler deki raylı sistem işletmecileri ile de UV filtre teknolojisinin detaylarını teknik sunum olarak paylaştı. Kurulum aşamasından maliyetine, sistemin çalışma prensibi ve tüm detaylarını diğer şehirlerle paylaşarak Türkiye’de raylı sistemler de yol gösterici ve örnek teşkil etmeyi başardı. 6 ay öncesinden denemesine başlanan UV filtre projesinin şuan da Akçaray tramvaylarına uygulanması da bunun bir sağlaması. UV filtre sayesinde önceden 59 kob M3 olan bakteri değeri 6 kob/M3’e, 6 kob/M3 olan küf değeri ise 0 kob/M3’e düşürüldü. Hava kalitesi en üst noktalara taşıyan sistemin testleri ise bağımsız ve tarafsız bakanlıkça akredite edilmiş kurum tarafından yapıldı.
UV filtre nedir?
UV Filtre, ultraviyole ışın metoduyla çalışan bir sistemdir. Ultraviyole ışınları havadaki mikroorganizmaya çarparak ultraviyole ışın etkisiyle mikropların yapısını bozmaktadır. Sistem etkisi yüzde 99 oranında başarı sağlamaktadır. Sonuç olarak ultraviyole ışınları ile tramvay içerisinde en üst seviyede temiz hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Yolcuların güvenli ve sağlıklı seyahat etmesi için araç içerisinde bulunan mikroorganizmaları yok ederek olası salgın etkileşiminin önüne geçilmiş olur. UV Filtre; ameliyathanelerde, ileri derecede tıbbi ve kimyevi araştırmalar yapan laboratuvarlarda hava dezenfektasyonu için en çok tercih edilen sistemdir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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