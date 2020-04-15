Gebze’de semt pazarları hafta içi kurulacak

Gebze Belediyesi, sokağa çıkma yasağının hafta sonu devam etmesin açıklanması üzerine ilçede hafta sonu kurulacak olan pazarların Cuma günü aynı yerlerinde kurulmasına karar verdi.

Gebze Belediyesi tarafından sokağa çıkmaya yasağının bu hafta sonu devam etmesi üzerine Gebze’de hafta sonu kurulacak olan pazarların Cuma günü aynı yerlerinde kurulması kararı alındı. Covid19 tedbirleri kapsamında 1819.04.2020 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine, Cumartesi günü kurulan Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarları ile Pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarları Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam etmesi halinde Cuma günleri Pazar kurulması uygulaması aynı şekilde devam edecek.

Karar hakkında açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu dönemde hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için hem Gebzeli hemşerilerimizin hem de pazarcı esnafımızın mağduriyet yaşamamaları için böyle bir uygulamaya gittik. Umarım en kısa sürede bu salgının önüne geçilir ve eski günlerimize döneriz. Bunun içinde hemşerilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyorum. Ayrıca bizler ekiplerimizle birlikte Gebzeli hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları için görevimizin başında olacağız” dedi.

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