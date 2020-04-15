İzmit Belediyesi büro personeli ve kimya mühendisi alacak

İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesi üzerinden geçici süreli büro personeli ve kimya mühendisi alacak.

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli 5 ay 29 gün olmak üzere büro personeli ve kimya mühendisi alacağını duyurdu. Korona virüs ile mücadele süreci nedeniyle şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular sadece belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Kimya mühendisi başvuruları 1421 Nisan, büro personeli başvuruları ise 15 Nisan 27 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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