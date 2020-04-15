Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 20202021 eğitimöğretim dönemi için ön kayıtları online almaya başladı.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak 2017 yılında hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesinde ön kayıtlar online olarak alınmaya başlandı. Çocuk Üniversitesi’nde halen 650 öğrenci, uzaktan canlı eğitim uygulaması ile hafta sonları eğitim almaya devam ediyor. 20202021 eğitim döneminde üniversiteye alınacak 200 yeni öğrenci ile Çocuk Üniversitesindeki eğitimler; 1. kademe, 2. kademe ve 3. kademe eğitimleri ile devam edecek. 812 yaş aralığındaki özel yetenekli tanısı konulmuş öğrenciler, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin internet sayfasından ön kayıt yaptırabilecek.

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