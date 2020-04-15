448 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

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<br>GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, polisin operasyonu ile 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin operasyonu ile İ. K. ve M.Y. yakalanırken, yapılan aramada 448 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK<br>2020-04-15 12:51:20<br>

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