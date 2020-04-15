Acı çeken kanser hastası oğlunu öldüren baba, cezaevinden çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Acı çeken kanser hastası oğlunu öldüren baba, cezaevinden çıktı

DHA

Acı çeken kanser hastası oğlunu öldüren baba, cezaevinden çıktı

<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, acı çeken kanser hastası oğlunu, "Siz ne biçim ailesiniz, ya beni yaşatın ya öldürün" sözleri üzerine öldüren, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Salim Biricik, yeni Ceza infaz yasası kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı. Salim Biricik, "Yapmamam gereken bir suçtu ama bazen hayat insana seçenek sunmuyor" dedi.<br>Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde tahliye öncesinde jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma hiç kimseyi cezaevi yakınına almazken, hükümlüler otobüslerle tahliye edilmeye başlandı. Tüm hükümlülerinin maske ile eldiven taktığı ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Ayrıca otobüs şoförleri de koruyucu kıyafetler giydi.<br>Tahliye edilenler otobüslerle belirlenen güzergahlarda, evlerine yakın noktalara götürüldü. Kocaeli'deki cezaevlerinden izne gönderilenler de dahil yaklaşık bin 200 hükümlünün tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen hükümlülerden Kocaeli ve ilçelerinde ikamet edenler otobüslerle şehir içi güzergahlarda otobüs duraklarına bırakıldı. İl dışına gidecek olanlar ise, Kocaeli Valiliği tarafından izin belgesi verilerek ayarlanan otobüsler ile 3 farklı güzergahta belirlenen illere götürüldü.<br>ACILARA DAYANAMAYAN OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ<br>İzmit'te, 4 yıl önce, acı çeken kanser hastası oğlu Fatih Biricik´i (23), "Siz ne biçim ailesiniz, ya beni yaşatın, ya öldürün" sözleri üzerine silahla vurarak öldüren Salim Biricik de kanun kapsamında izinli olarak cezaevinden çıktı. Mahkemede çok az ömrü kalan oğlunun acı çekmesine dayanamayarak öldürdüğünü söyleyen Salim Biricik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.<br>'HAYAT BAZEN İNSANA SEÇENEK SUNMUYOR'<br>Hayatın bazen insanlara seçenek sunmadığını söyleyen Salim Biricik, "Türkiye'de ilk ve ender rastlanan suçlardan birini işledim. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Yapmamam gereken bir suçtu, ama bazen hayat insana seçenek sunmuyor. 2016 yılından beri 3 yıl kapalı yattım. 1 yıldır da açık cezaevinde yatıyorum. Şimdi 45 gün iznimiz var. 45 gün sonra Adalet Bakanı bu süreyi uzatabilir. Tekrar geri gitme ihtimalimiz de var. Eğer çağırırlarsa gideceğiz, cezamızı çekeceğiz. Çok sevinç yaşayamıyorum. Sevdiklerime kavuşuyorum. Eşim var, torunum var ve kızım var. Zaten hayatta başka kimsem yok. Son zamanlarımızda onlarla beraber olacağız." dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-15 12:59:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

448 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Başiskele Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek
Gebze’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Gebze’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği
Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar ...
Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor
İzmit Belediyesi büro personeli ve kimya mühendisi alacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi büro personeli ve kimya mühendisi ...
(Özel) Kocaeli’de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: “Hepimiz mutluyuz” Kocaeli’de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor
YEREL HABERLER (Özel) Kocaeli’de infaz düzenlemesi ile tahliye ...
Gebze’de semt pazarları hafta içi kurulacak
YEREL HABERLER Gebze’de semt pazarları hafta içi kurulacak
UV filtre teknolojisi Türkiye’de ilk kez Akçaray’da
YEREL HABERLER UV filtre teknolojisi Türkiye’de ilk kez Akçaray’da
Zabıta, marketlerdeki sosyal mesafe uyumunu denetliyor
YEREL HABERLER Zabıta, marketlerdeki sosyal mesafe uyumunu ...
Kocaeli’de bin 200 mahkum tahliye oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de bin 200 mahkum tahliye oluyor
Başkan Büyükakın, “Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Esnafımıza destek olmaya devam ...
İzmit Belediyesi pazarı vatandaşın ayağına getirecek
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi pazarı vatandaşın ayağına getirecek
(Görüntülü) Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan ...
Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu
YEREL HABERLER Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde ...
(Görüntülü) İzmit?te bir bina izolasyona alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit?te bir bina izolasyona alındı
Kocaeli’de sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan’da sağlık
YEREL HABERLER Kocaeli’de sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 ...
İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti
YEREL HABERLER İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna ...
6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu ...
Kartepe’de sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim
YEREL HABERLER Kartepe’de sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim
İzmit´te 3 katlı bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER İzmit´te 3 katlı bina karantinaya alındı
İzmit Belediyesi park ve bahçelerdeki dezenfekte çalışmalarını tekrarlıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi park ve bahçelerdeki dezenfekte ...
İSU’nun Zincirlikuyu’daki altyapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER İSU’nun Zincirlikuyu’daki altyapı çalışmaları ...
Darıcalılar’ın talep ettiği yaya geçidi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Darıcalılar’ın talep ettiği yaya geçidi hizmete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X