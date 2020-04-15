GTÜ'lü profesör Covid-19 tedavisine umut olacak karışım geliştirdi

Gebze Teknik Üniversitesi akademisyeni, tüm dünyayı etkisi Covid19 virüsün yol açtığı vücut tahribatı ile ölümcül sonuçlarını önlemek ve tedavi etmek için bir karışım geliştirdi.

Dünya yeni tip korona virüsü Covid19 ile mücadelesine devam ederken Türkiye’de de bilim insanları virüsün yayılımını engelleyip ölümcül etkilerini ortadan kaldıracak metotlar için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda 26 yıldır sağlık konularında çalışmalar yapan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven, virüsün yol açtığı vücut tahribatı ve ölümcül sonuçlarını önlemek ve tedavi etmek için bir karışım geliştirdi. Çoğunlukla doğal maddelerden oluşan bu karışımın antiviral, antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Tanrıseven, "Bu karışım burun ve ağız yoluyla alınabilir. Spray formunda buruna uygulandığında zatürrenin tedavisinde kullanılma ihtimali olabilir. Literatür bilgilerine göre, karışımın Spike protein’i etkisizleştirme, ACE2 miktarını arttırarak Angiotensin II miktarını azaltıp zatürreye sebep olan cytokine fırtınasını durdurma özellikleri olduğundan Covid19 hastalarını iyileştirme potansiyeli olabilir. Bu karışım halen kullanılan ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. Magnezyum ve iki değişik vitaminin önerilen miktarlarda alınması da metodun etkisini arttırabilir. Bu çalışmanın Covid19 hastalarında denenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bilgi verildi" dedi.

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