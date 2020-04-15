İzmit’te köylü pazarına sosyal mesafe düzenlemesi

Korona virüsle mücadele kapsamında pazarları denetim altında tutan İzmit Belediyesi zabıtası, Karabaş Mahallesi’nde kurulan köylü pazarında da sosyal mesafe uygulamasına gitti.

Tüm dünyada salgına dönüşen korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu kapsamda İzmit’te kurulan köylü pazarları için de sosyal mesafe tedbirlerini uygulamaya aldı. İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Gümüş Sokak’ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan, İzmit ve çevre ilçelerin köylerinden gelen vatandaşların ürünlerini serdiği pazarda, İzmit Zabıtası tezgâh yerleşim planını yeniledi. Yeni plana göre tezgâhlar arası mesafe 3 metre olacak şekilde ayarlandı.

Yeni plana göre esnafın bir kısmı pazartesi, diğer kısmı ise perşembe günü pazarda tezgâh açacak. Pazar giriş ve çıkışlarında ihtiyaca göre zabıta tarafından vatandaşa maske ve eldiven de dağıtılacak.

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