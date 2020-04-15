Kocaeli´de izinsiz üretilen 90 bin maske ele geçirildi

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<br>DARICA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 90 bin adet maske ele geçirildi.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Darıca´daki bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Atölyenin deposunda, kutulara konularak satışa hazırlanmış 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapan tekstil atölyesi sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Mesut ÇATAK<br>2020-04-15 16:44:41<br>

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