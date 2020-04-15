Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş yerine yapılan polis operasyonunda izinsiz olarak üretilmiş 90 bin adet maske ele geçirildi.

Kocaeli’de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Darıca ilçesinde izinsiz maske üretimi yapılan iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında izin ve ruhsat olmadan üretilmiş 90 bin adet maske ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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