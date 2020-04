İzmit Belediyesi Dayanışma Platformu büyüyor

İzmit Belediyesinin korona virüs ile mücadele sürecinde, ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturduğu Dayanışma Platformu günden güne büyüyor.

Korona virüs ile mücadeleyi kent dayanışmasına dönüştüren İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, salgının ekonomik boyutta da vurduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmek üzere yardımseverlerin gönderdiği çeşitli erzakları ayrıştırarak, koliler halinde paketlemeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi olduğunu belirterek yardım talebinde bulunan vatandaşlara yardımseverlerin desteği ile hazırlanan koliler, belediye ekiplerince adreslerine gidilerek teslim ediliyor. Koordinasyonu ve lojistik desteği sağlayan İzmit Belediyesi büyük bir özveriyle gelen her talebi değerlendiriyor. Yaklaşan Ramazan ayını da şimdiden planlamaya başlayan İzmit Belediyesi, ihtiyaçları karşılamak isteyenlerin de her türlü destek talebine kapılarını açtı.

İhtiyaç sahiplerinden her geçen gün gelen talep oranı artarken, dayanışma kampanyası da aynı hızda büyüyor. İzmit Belediyesinin zor günleri hep birlikte atlatmak adına başlattığı dayanışma kampanyasına ihtiyaçları karşılamak üzere katılmak isteyenlerin telefonla ya da internet üzerinden belediyeye başvuru yapabiliyor.

