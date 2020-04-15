İzmit´te 8 katlı apartman karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 8 katlı apartman, tedbir amacıyla karantinaya alındı.<br>İzmit'e bağlı Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda oturan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 8 katlı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu´nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU<br>2020-04-15 18:07:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.