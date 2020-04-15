İzmit´te 8 katlı apartman karantinaya alındı

<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 8 katlı apartman, tedbir amacıyla karantinaya alındı.<br>İzmit'e bağlı Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda oturan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 8 katlı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu´nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU<br>2020-04-15 18:07:22<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-