Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandı

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, polisin durdurduğu otomobildeki E.S.'nin montunun astarında 830 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki E.S. ile yanındaki M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çayırova'da kurulan kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobildeki E.S. ve M.S.'nin üzerleri arandı. E.S.'nin montunun astarının içerisine gizlenmiş 830 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S. ve M.S., polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.<br>500 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ<br>Öte yandan, Derince ilçesindeki bir depoda ekiplerce yapılan aramada 500 kilo tütün, 340 bin adet makaron ve 12 bin 20 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-15 22:44:55<br>

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