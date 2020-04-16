KOÜ’ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu

Karayolları Genel Müdürlüğünün D605 karayolu, Kocaeli Üniversitesi köprülü kavşak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün D605 karayolu, Kocaeli Üniversitesi köprülü kavşak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeyi kullanan toplu taşıma araçları ve özel araçlar için geçici güzergah oluşturdu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapacağı çalışma nedeniyle Umuttepe'ye ulaşım geçici güzergahlardan sağlanacak. Bu kapsamda D605 Kandıra istikametinden Umuttepe'ye gidiş ve dönüşlerde özel ve toplu taşıma araçları çalışma süresince 3 alternatif güzergahı kullanacak.

Oluşturulan yeni güzergahlar ile D605 Kandıra yolundan gelen araçlar Otogar Sapağı, K1 Köprülü Kavşağı, Seymen Caddesi, T. Güneş Caddesi ve Yeşilova’yı kullanabilecek. İkinci güzergahta ise D605 Kandıra yolundan gelen araçlar Yeşilova Işıkları, Yeşilova Merkez ve Turan Güneş caddesini kullanacak. Üçüncü güzergahta D605 Kandıra yolundan gelen araçlar Mini Köşk Işıklar, Çayırköy Merkez Yolu, Turan Güneş Caddesi ve Tepeköy Caddesini kullanabilecek.

Araçlar alternatif güzergahlardan toplayıcı güzergah olan Turan Güneş Caddesi, Tepeköy Caddesi, Özbek Çeşmesi, Egemenlik Caddesi, Mopaş, Kurtuluş Bulvarı, Baki Komsuoğlu Bulvarı güzergahından Umuttepe ‘ye ulaşım sağlayabilecek. Geçici güzergah düzenlemesi 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 09.30 'da başlayacak ve çalışma süresince devam edecek.

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