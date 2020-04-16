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Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak

İHA

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca ve Kozluk Mahallelerinde hafta sonu kurulan pazarların da hafta içi kurularak, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca ve Kozluk Mahallelerinde hafta sonu kurulan pazarların da hafta içi kurularak, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.
İzmit Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Yahya Kaptan’da Pazar günleri kurulan halk pazarının Pazartesi günü kurulacağının açıklanmasının ardından, yapılan düzenlemeye göre Cumartesi günü Yuvam Akarca Mahallesi’nde kurulan pazar Cuma günü, Pazar günü Kozluk Mahallesi’nde kurulan pazar ise Salı günü kurulacak.
Buna göre cumartesi günü Yuvam Akarca’da açılacak olan halk pazarı 17 Nisan Cuma günü kurulacak. Aynı şekilde değişikliğe gidilen Kozluk Mahallesi’nde pazar günü açılacak olan halk pazarı ise 21 Nisan Pazartesi günü kurulacak. Diğer pazarlar için de çözüm yollarının arandığı belirtilirken, İzmit Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için Seyyar Pazar alternatifi üzerinde çalışıldığını da açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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