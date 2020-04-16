Kocaeli’de yeni bitki türü keşfedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli’de yeni bitki türü keşfedildi

İHA

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu'nun çalışmaları neticesinde literatüre "Keltepe Çiğdemi" olarak geçen ve sadece Kocaeli'de bulunan bitki görenleri büyüleyecek.

Kocaeli’de yeni bitki türü keşfedildi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu’nun çalışmaları neticesinde literatüre “Keltepe Çiğdemi” olarak geçen ve sadece Kocaeli’de bulunan bitki görenleri büyüleyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğdemin korunması ve tanıtılması için doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek.
Kocaeli’nin yeni endemik türü
Dünyanın önde gelen “Phytotaxa” adlı dergide yayımlanan bilimsel makale ile dünyaya tanıtılan “Keltepe Çiğdemi” hakkında; Kocaeli Samanlı Dağları’nın en yüksek kısımlarında bulunduğu ve sınırlı bir alana yayıldığı bilgisi veriliyor. IUCN kırmızı listesine göre nesli tükenme tehdidi çok yüksek tür sınıfı içinde yer alan çiğdem, geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ediyor.
Korunacak bir değeri daha oldu
Baharı müjdeleyen Mart ve Nisan aylarında çiçek açan “Keltepe Çiğdemi” ni karlar erimeye başladığında görmeniz mümkün oluyor. Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak mor, beyaz ve turuncu tonları barındıran, zarifliğiyle göz dolduran “Keltepe Çiğdemi” fotoğraf sanatçıları için adeta doğal bir stüdyo oluşturuyor. Yaprakları 3 ila 6 arası sayıda, koyu yeşil renkli, 1,5 ila 2,2 mm genişliğinde olan çiğdemin boğazı sarıturuncu renklerinde olduğu görülüyor.
Kent turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak
Kentimizin sembollerinden biri haline gelecek olan “Keltepe Çiğdemi” için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çalışmalar yapacak. Korunması ve tanıtılması için bölgedeki doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek. Her yıl turizm haftasında bitkinin yayılış gösterdiği alanlarda doğa ve fotosafari turları düzenlenmesi planlanıyor. Korunması ve bilinirliliğinin artması için Keltepe Çiğdemi ile ilgili tasarımlar hazırlanarak duvar panolarına asılacak ve vatandaşların Keltepe Çiğdemi hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.
Endemik tür nedir?
Endemik bitki, bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarından dolayı yalnızca belirli bölgede yetişebilen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü bitki türüdür.
Kocaeli’nin endemik tür sayısında artış gözlemleniyor
Zengin fauna ve florası ile göz dolduran Kocaeli’de, bilimsel araştırmalardaki artışla birlikte flora zenginliği gün yüzüne çıkartılıyor. Daha önce keşfi yapılmış, Ekim Obrizyası (Aubrieta ekimii) den sonra Keltepe Çiğdemi (Crocus Keltepensis) ile de Kocaeli’nin endemik türlerinde artış gözlemlendi. www.kocaelibitkileri.com adlı web sayfasından da ilimizdeki bitki türleri hakkında bilgi alınıp, detaylı incelemeler yapılabilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi
YEREL HABERLER Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, semt pazarında adım atacak yer bırakmadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt ...
Kocaeli´de bulunan yeni çiğdem türü, 'Keltepe Çiğdemi' olarak litaratüre girdi
YEREL HABERLER Kocaeli´de bulunan yeni çiğdem türü, 'Keltepe ...
Ocakta unutulan yemekten çıkan yangında, 2 kadın dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemekten çıkan yangında, 2 kadın ...
Gebzeliler’in kitap keyfi sürüyor
YEREL HABERLER Gebzeliler’in kitap keyfi sürüyor
Kılavuz Gençlik gençlerin evine konuk oluyor
YEREL HABERLER Kılavuz Gençlik gençlerin evine konuk oluyor
Çiftçi’den ilçe başkanlarıyla video konferans
YEREL HABERLER Çiftçi’den ilçe başkanlarıyla video konferans
Kartepe’de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi
YEREL HABERLER Kartepe’de yeni genelge iş yerlerine tebliğ edildi
(Görüntülü) Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ödedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakkalın 5 bin liralık veresiye defterini ...
Büyükşehir Gebze’de vektörle de mücadele ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Gebze’de vektörle de mücadele ediyor
Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak
YEREL HABERLER Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak
Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık borcunu ödedi
YEREL HABERLER Hayırsever, mahalle halkının bakkala 5 bin liralık ...
KOÜ’ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu
YEREL HABERLER KOÜ’ye ulaşım için 3 alternatif güzergah oluşturuldu
50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar 
YEREL HABERLER 50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı ...
Polis ele geçirdiği sahte TAPDK bandrolleri ile ‘Evde kal’ mesajı verdi
YEREL HABERLER Polis ele geçirdiği sahte TAPDK bandrolleri ile ‘Evde ...
(Görüntülü) Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Montunun astarına gizlediği 830 gram ...
Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla ...
Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar ...
(Görüntülü) İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit'te 8 katlı apartman izolasyona ...
İzmit´te 8 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER İzmit´te 8 katlı apartman karantinaya alındı
(Görüntülü) Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da ...
(Görüntülü) Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de 90 bin maske ele geçirildi
İzmit Belediyesi Dayanışma Platformu büyüyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Dayanışma Platformu büyüyor
Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı
YEREL HABERLER Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X