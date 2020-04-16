Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü

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<br>Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, çatıyı onarmak isteyen Murat Özer (52), kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.<br>Olay, 9 Nisan günü, Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi´nde bulunan sitede meydana geldi. Murat Özer, 5 katlı binanın merdiven boşluğunun üzerindeki çatıyı onarmak istedi. Çatı kaplamasının kırılması sonucu Özer, 1 kat aşağıdaki merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan ve tedaviye alınan Özer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Özer'in cenazesi, Çınarlı Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI<br>2020-04-16 15:11:44<br>

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